Küresel piyasalar yeni haftada yön arayışını sürdürüyor

Yeni haftada İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları ile başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında faiz artırımlarına mart ayında başlanacağı sinyali vermesinin ardından varlık fiyatlarındaki oynaklık etkisini sürdürüyor.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerdeki beklenti dışı enflasyonist göstergelerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini kaydederek, özellikle tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'NİN10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya yükselişle başlayarak yüzde 1,79'a çıkarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi Brent petrolün varil fiyatını yüzde 0,4 artışla 89,2 dolara taşıdı.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAZANDI

Cuma günü, New York borsası tepki alışlarının devreye girmesiyle yükseliş eğiliminde hareket ederken, S&P 500 endeksi yüzde 2,43, Nasdaq endeksi yüzde 3,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Yeni haftanın açılışında da ABD'de endeks vadeli işlem kontratları alıcılı seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Avrupa borsalarında risk iştahı geçen hafta Fed'in şahinleşen duruşu ve Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyonla gerilerken, bu hafta başta perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi kararları olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ECB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, tahvil piyasalarında BoE'nin yüzde 80 ihtimalle politika faizini 15 baz puan artıracağı fiyatlanıyor.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

ASYA BORSALARI HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Asya'da yeni haftanın açılışında risk iştahının güçlendiği görülüyor. Çin'in teknoloji şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde sona gelindiğine ilişkin beklentiler pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirirdi.

Çin ve Güney Kore pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, bölgede artmaya devam eden koronavirüs vakaları ise risk iştahını törpüleyen etkenler arasında bulunuyor.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerin gerisinde kaldı. Perakende satışlar da yıllık yüzde 1,4 artsa da tahminleri karşılayamadı.

Hafta sonu açıklanan verilere göre ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1'e, hizmet sektörü PMI 51,1'e ve bileşik PMI 49,1'e geriledi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,05 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret dengesi

13.00 Euro Bölgesi, 2021 4. çeyrek GSYH

16.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

17.45 ABD, Chicago PMI

18.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi