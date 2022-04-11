Küresel piyasalar yeni haftanın açılışında negatif seyrediyor

Bu hafta ABD'de enflasyon açıklanacak. Yoğun veri gündemi ve Fed'in destekleri kısıtlaması beklentisi ile küresel piyasalar tedirgin.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarındaki şahin tutumu tahvil piyasalarında satış baskısını yeni haftanın başlangıcında da desteklemeyi sürdürürken, küresel bazda risk algısı güçleniyor.

Bu kapsamda bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı müzakerelerinden olumlu bir sonuç çıkmadı

Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul'daki müzakerelerin ardından şimdiye kadar olumlu bir sonuç alınamaması ve Rusya'ya yönelik artmaya devam eden yaptırımlar ise risk algısını yükselten etkenler olarak dikkati çekiyor.

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) Rusya'nın en büyük ikinci finans kuruluşu olan VTB Bank'ın, Avrupa'daki yan kuruluşu üzerindeki kontrolünün yeni yaptırımlardan sonra kaldırıldığını duyurdu.

Brent petrolün varil fiyatı düştü

Brent petrolün varil fiyatı Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,77 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

New York Borsası düşüşte

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,40 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa'da politika faizi kararı bekleniyor

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakması beklenirken, karar metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasında politika değişimine ilişkin olası ipuçları aranacak.

Avrupa'da borsalar satış ağırlıklı ilerliyor

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,13 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 1,34 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya'da hisse satışları arttı

AA'nın haberine göre, Çin'de birçok şehirde koronavirüs kısıtlamaları uygulamaya alınırken, Hong Kong'da da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu gelişmelerle Asya borsalarında teknoloji ve otomotiv sektörü hisselerinde satışların yoğunlaşması dikkati çekti.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yüzde 8,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Türkiye'de şubat ayı ödemeler dengesi ve işsizlik oranı açıklanacak

Bugün yurt içinde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, şubatta cari işlemler hesabının 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Piyasalarda bugün, Türkiye şubat ayı ödemeler dengesi ve işsizlik oranı takip edilecek.