Küresel piyasalar yeni haftaya düşüşle başladı

Dünyada yaşanan gelişmeler küresel piyasaların odağında kalmaya devam ederken, yeni haftaya negatif seyirle başlandı.

Küresel piyasalara, geçen hafta merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam etmesi damgasını vurmuştu.

Büyümenin iki çeyrektir düşüş eğiliminde olamsının getirdiği resesyon kaygılarıyla hakim olan negatif seyir bugüne de taşındı.

Veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi öne çıkacak.

Yeni haftada gündem yoğun

Yeni haftada yoğun veri gündemi ve ekonomi yetkililerinin açıklamalarının piyasalara yön vermesi bekleniyor.

Dolar yükseldi emtia fiyatları geriledi

Artan resesyon kaygıları ve dolardaki yükselişin etkisiyle emtia fiyatlarında da geri çekilme devam etti. Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,9 değer kaybetmesinin ardından bugün 1.627 dolarla Nisan 2020'den bu yana düşük seviyeye geriledi. Geçen hafta yüzde 5,4 değer kaybederek 85,7 dolarla 8 ayın en düşük seviyesinden kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün de 84,5 dolara indi.

New York borsası düştü

AA'nın haberine göre, bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında endeksler düşüşünü sürdürdü. S&P 500 endeksi yüzde 1,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,80 değer kaybederek 3,5 ayın en düşük seviyesinden kapandı. Dow Jones endeksi de yüzde 1,62 azalışla Kasım 2020'den bu yana en kötü kapanışını gerçekleştirdi. Endekslerin geçen hafta genelindeki ortalama kaybı ise yüzde 4,6'yı buldu.

Avrupa borsaları değer kaybetti

Cuma günü Euro Bölgesi'nde öncü imalat sanayi PMI eylülde 48,5'le 26 ayın, hizmet sektörü PMI da 48,9'la 19 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri yüzde 1,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Stoxx 600 endeksi Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, endekslerin geçen haftaki kayıpları yüzde 4'e yaklaştı.

Asya borsaları negatif seyirle yeni haftaya başladı

Asya borsalarında yeni haftanın negatif başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 değer kaybetti.

S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor

Bu hafta yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı tutanakları, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları piyasaların odağında olacak.