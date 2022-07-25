Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Fed'in temmuz ayı faiz kararınını açıklanacağı bu haftada küresel piyasalar negatif seyirle açıldı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

AA'nın haberine göre, analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalar, Fed'in yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği görüşünde

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Fed'in faiz kararı çarşamba günü açıklanacak

Bu hafta ABD'de veri gündeminin oldukça yoğun olması dikkati çekerken, Fed'in çarşamba günü açıklanacak faiz kararı sonrasında piyasalarda veri odaklı bir seyrin öne çıkması bekleniyor.

Öte yandan, devam eden bilanço döneminde şirketlerin karlılıkları ve gelecek döneme ilişkin beklentilerinin de piyasalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları artırabileceği tahmin ediliyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 azaldı

Geçen hafta 106,5'e gerileyen dolar endeksi yeni haftaya sınırlı da olsa yükselerek 106,6'dan başlarken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 azalışla 1.726 dolar, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 97,7 dolardan işlem görüyor.

New York borsası değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,93, Nasdaq endeksi yüzde 1,87 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya da düşüşle başladı.

Euro/dolar paritesi, 1,0200

14 Temmuz'da 0,9952 ile son 20 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından, geçen hafta yüzde 1,2 değer kazanan euro/dolar paritesi, yeni haftanın açılışında yatay seyirle 1,0200'dan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul yüzde 0,21 arttı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 2.516,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL 17,7880

Dolar/TL cuma günü uluslararası piyasada yüzde 0,15 artışla 17,7407'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,7880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: