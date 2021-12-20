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    Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başlangıç yaptı

    Küresel piyasalarda geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları ve sözle yönlendirmelerinin ardından sert dalgalanmalar yaşandı.
    • AA
    • 20.12.2021 - 09:41
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    Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başlangıç yaptı

    Analistler, enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerinin merkez bankalarının sıkı para politikalarına geçiş sürecini hızlandırdığını belirterek, diğer taraftan yayılımı ivme kazanan Omicron varyantının ekonomilere etkilerine yönelik belirsizliklerin gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

    PİYASALAR KARARLARA HAFTANIN SON GÜNÜNDE TEPKİ VERDİ

    Açıklanan kararların ve sözle yönlendirmelerin, yatırımcıların para politikalarının gelecek yılki seyrine ilişkin beklentilerini netleştirdiğine işaret eden analistler, daha da şahinleşen para politikası kararlarına ilk başta tepki vermeyen piyasalarda haftanın son işlem gününde satışların derinleştiğini, bu hafta azalan makroekonomik veri gündemi ve Noel tatiline girilecek olması nedeniyle dengelenme çabasının öne çıkacağını kaydetti.

    Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başlangıç yaptı #1

    BU HAFTA VERİ GÜNDEMİ SAKİN

    Bu hafta Avrupa ve yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu görülürken, ABD'de yarın cari denge, çarşamba günü 3. çeyrek büyüme ve perşembe günü dayanıklı tüketim malı siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Cuma günü ise İngiltere, Almanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülke piyasaları Noel tatiline girecek.

    ABD BORSALARI DÜŞÜŞTE

    Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,48, S&P 500 endeksi yüzde 1,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Haftalık bazda kayıplar S&P 500 endeksinde yüzde 1,94, Nasdaq endeksinde yüzde 2,95 ve Dow Jones endeksinde yüzde 1,68 düzeyinde gerçekleşti. Dolar endeksi cuma günkü hızlı yükselişinin etkisiyle geçen haftayı yüzde 0,6'lık artışla 96,7 seviyesinden kapatmasının ardından yeni haftaya yatay başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise geçen haftanın ikinci yarısında başlayan düşüşünü yeni haftaya da taşıdı ve yüzde 1,37'nin altına inerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

    Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başlangıç yaptı #2

    BORSA İSTANBUL'DA SERT DALGALANMA

    Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, iki haftalık aralıksız yükselişinin ardından cuma günü sert düştü ve günü yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan tamamladı. Satışların derinleşmesi ile cuma günü Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici siteminin iki kez aktifleştiği görüldü. Cuma günkü sert düşüşle endeksin haftalık bazdaki kazanımı yüzde 2,4'e geriledi.

    Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başlangıç yaptı #3

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu

    10.00 Türkiye, kasım ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

    18.00 ABD, kasım ayı öncü göstergeler endeksi

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