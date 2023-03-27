Küresel piyasalar yeni haftaya tedirgin başladı ABD'de başlayarak Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi yatışmış gibi görünse de yatırımcı üzerindeki belirsizlik etkisi devam ediyor.

AA ABD'de bir türlü yatıştırılamayan bankacılık endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bankacılık sektörünün sıkıntıya girmesiyle birlikte azalması beklenen kredi genişlemesinin ülkeyi resesyona sokabileceği endişesi güç kazandı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı üyelerin yaptıkları sözle yönlendirmelerde bu sene faiz indirimi konusunun masada olmadığını belirtmesine karşın söz konusu gelişmelerin faiz artışlarını durduracağına yönelik fiyatlamalar ise risk iştahını destekliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybetti Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,59 altında 5.031,98 puandan tamamladı. Dolar/TL 19,0860 Dolar/TL cuma günü yüzde 0,2 artışla 19,0701'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0860 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler 10.00 Türkiye, mart ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi 11.00 Almanya, mart ayı Ifo iş dünyası endeksi 17.30 ABD, mart ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi