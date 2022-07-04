Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin öne çıktığı haftaya artan resesyon endişeleriyle temkinli bir başlangıç yaptı.

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalarda aldığı yaraları sarmaya çalışırken Rusya-Ukrayla savaşının yarattığı jeopolitik riskler ve ardından gelen gıda ve enerji krizinin açtığı derin boşluğu düştü.

Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasaları yön bulmakta zorlanıyor.

Dünya genelinde sanayi yavaşladı

AA'nın haberine göre, geçen hafta açıklanan verilerde Çin hariç dünya genelinde sanayi üretimi yavaşlarken, söz konusu durum tahvillere ve dolara olan talebi artırırdı, resesyon fiyatlamasının da güçlenmesine sebep oldu.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalışla 53'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Brent petrolün varili 110 dolar seviyesinde

Altının ons fiyatı cuma günü son 6 ayın en düşüğünden gelen tepki alımlarıyla tekrar 1.810 dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı da 110 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olmayı sürdürüyor.

New York borsası değerlendi

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya düşüşle başlarken, New York borsası bugün tatil nedeniyle işlemlere kapalı olacak.

Euro Bölgesi enflasyonu arttı

Euro Bölgesi'nde cuma günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 8,6’ya yükselerek rekor tazelerken, bölgede artan resesyon endişesi de fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Geçen hafta bölge ülkelerinin tahvillerine olan talep güçlenirken, tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi üst üste ikinci haftaya taşındı.

Lagarde'in açıklamaları bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Başkanı Christine Lagarde'in açıklamalarına odaklanıldı. açıklamalarda ECB'nin faiz kararının büyüklüğüne yönelik ipuçları aranacak.

Avrupa borsaları karışık seyirde

Cuma günü bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Enflasyon beklentisi aylık 4,44 oldu

Yurt içinde gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin haziranda yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

Dolar/TL 16,7560 seviyesinde

Dolar/TL yatay bir seyirle 16,7562'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,7560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da dış ticaret istatistikleri ile Avrupa'da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: