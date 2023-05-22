Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı ABD'deki bankacılık krizinin ardından şimdi de aşılmaya çalışılan borç limiti krizi piyasaları olumsuz etkiliyor.

AA

ABD'deki borç krizi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerinin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bakır ve altının onsu azaldı

Söz konusu gelişmeler emtia fiyatlarının gerilemesine neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,3 azalışla 74,8 dolara, bakırın libresi yüzde 1,2 düşüşle 3,68 dolara ve altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.973 dolara indi.

New York borsası geriledi

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,14, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Borsa İstanbul'da değer kaybı yaşandı

Yurt içinde perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,43 altında 4.501,73 puandan tamamladı.

22 Mayıs ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mayıs tüketici güven endeksi

17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi