Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde sakin

Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalı seyreden bir yılı tamamladı. Yılbaşı tatilleri nedeni ile piyasaların bir kısının kapalı olduğu yeni yılın ilk işlem günü sakin başladı.

Küresel piyasalar 2022'yi dalgalı seyirle geçirirken Türkiye'de BIST 100 endeksi, dünyadan pozitif ayrışmıştı.

2023'ün ilk gününde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) attığı sıkılaştırıcı adımlara karşın enflasyon baskısının kırılmaması ve iş gücü piyasasının güçlü seyretmeye devam etmesi risk iştahını düşürüyor.

Çin'in koronavirüs tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısı güçlü kalmaya devam ediyor.

Açıklanacak veriler küresel piyasaları etkileyecek

Küresel piyasalarda, hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed, yüzde 68 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracak

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in yüzde 68 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 32 ile güçlü kalmaya devam ediyor.

"2023 zor bir yıl olacak"

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

ABD'de bugün borsalar tatil nedeniyle kapalı

Cuma günü New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. ABD'de bugün borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa piyasaları düşüşle kapanmıştı

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,45 geriledi. İngiltere'de bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

BIST 100 endeksi 2022'yi yüzde 196 artışla tamamladı

Yurt içinde, cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artarak 5.509,16 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.562,98 puana taşıdı. Böylece BIST 100 endeksi 2022'yi yüzde 196 artışla tamamlamış oldu.

Dolar/TL 18,7180

Cuma günü, yatay seyirle 18,7093'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7180'den işlem görüyor.

AA'nın haberine göre analistler, bugün yurt içinde, Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olacağını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler