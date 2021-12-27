Küresel piyasalar yılın son haftasına sakin başladı

Koronavirüs salgınında Omicron varyantı piyasaları tedirgin etmiş, ancak Delta varyantından daha tehlikeli olmadığı ortaya çıkınca etkisi sınırlı kalmıştı. Bu da piyasalara olumlu yansıdı.

Küresel piyasalar koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının hızla yayılmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, hafta boyunca sakin veri gündemi ile tatil takvimi sebebiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Omicron varyantına ilişkin çalışmalar varyantın delta varyantı kadar tehlikeli olmadığını gösterse de dünya genelinde rekor seviyeye çıkan vaka sayıları risk unsuru olmayı sürdürüyor.

ULAŞTIRMA ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ

Omicron varyantının kolay atlatılması ve sağlık sistemlerine aşırı yük bindirmeyeceğine ilişkin çalışmalar ise varyantın piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerini törpülerken, küresel pay piyasalarında ulaştırma şirketlerinin yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

NOEL TATİLİ NEDENİYLE PİYASALAR SAKİN

Cuma günü birçok ülkede Noel tatili nedeniyle kapalı olan borsalar için yeni haftada özellikle Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli sakin bir izlenmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma gündemin odağındaydı. Ocak vadeli işlemlerde doğalgaz kontratları 187,7 euroyla rekor seviyeye çıkmasının ardından kazançlarının büyük kısmını geri vererek geçen haftayı 110,5 eurodan tamamlasa da, konuya ilişkin haber akışı piyasalar üzerindeki önemini koruyor.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI YÜKSELEREK KAPATTI

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da geçen haftanın ilk yarısında yoğunlaşan kâr satışları, son iki işlem gününde yerini tepki alımlarına bıraktı. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 4,76 değer kazanarak günü 1.891,28 puandan tamamladı.

DOLAR/TL: 11,25

Dolar/TL ise pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek haftayı 10,9914'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,25'ten işlem görüyor.

Bugün yurt içinde kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edilecek.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, aralık ayı kapasite kullanımı

10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri

18.00 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi