Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı! 11 Eylül ekonomi gündemi Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler arttı. Bu da yatırmcıları temkinli hareket etmeye yöneltti.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasına odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da yatırımcıların takip edeceği veriler arasında bulunuyor.

Bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündemi yoğun.

Analistler, yıllık TÜFE'nin yüzde 3,6 artmasının beklendiğini kaydetti. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 44'e çıktı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğine dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da değer kaybı yaşandı

Yurt içinde, cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.398,44 puana taşıdı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Dolar/TL, 26,8230

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyirle 26,8448'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8230 seviyesinden işlem görüyor.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, temmuz ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi

18.00 ABD, ağustos ayı tüketici enflasyon beklentisi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)