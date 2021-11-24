Küresel piyasalar yoğun veri gündemini takip edecek

Dün Türkiye'de yaşanan döviz hareketliliği dünyanın da gündeminde. Bugün de küresel piyasalarda bütün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminde.

ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artışa çözüm bulmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden dün, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulmasıyla ABD'de akaryakıt fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

Biden, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Çin'in de rezervlerindeki petrolü kullanıma sunmayı kabul ettiğini belirterek, "Bu koordineli eylem, arz eksikliğiyle başa çıkmamıza, dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olacak." dedi.

KITLIK ENDİŞESİ YAŞANIYOR

Koronavirüs salgınıyla ilgili sıkıntıların tedarik zincirinde aksaklıklara neden olduğunu kaydeden Biden, bu durumun "kıtlık" endişelerine yol açtığını ve fiyat artışlarına katkıda bulunduğunu söyledi.

ALTININ ONS FİYATI DOLARIN ARTMASI İLE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altının ons fiyatı, Jerome Powell'ın Fed Başkanlığına tekrar aday gösterilmesinin düşüşünü dün de sürdürerek 1.790 seviyelerine dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,64 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi de 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

NEV YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 düşüş kaydetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında satıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

AVRUPA'DA GÜNDEM KORONAVİRÜS

Avrupa'da koronavirüs salgını gündemin odağında yer almaya devam ederken, artan vaka sayılarının ardından oluşan belirsizlik pay piyasalarında satış baskısına neden oluyor.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,62 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 yükseldi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1244

Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyenin hemen üzerinde 1,1244'ten işlem görüyor.

Asya'da, Yeni Zelanda Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkartırken, bankanın para politikası duruşunun şahin kalmaya devam ettiği görüldü.

Kapanışa yakın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 geriledi. Dün resmi tatilde olan Japonya'da ise bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 53,2'den 54,2'ye yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

DOLAR/TL 13,15

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün 13,4933 ile zirvesini görmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,15'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kasım ayı kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksleri

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel güven endeksleri

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo iş ortamı güven endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları