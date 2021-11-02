Küresel piyasalar yön arayışına girdi

Küresel piyasalarda dün pozitif bir seyir izlenmesinin ardından Asya, ABD ve Avrupa piyasaları yön arayışına girerek, faaliyetlerine devam ediyor.

Küresel piyasalarda dün pozitif bir seyir izlenmesinin ardından, yeni günün Asya borsalarında karışık, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları tarafında ise satıcılı başlaması dikkati çekiyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde şirket kârlılıklarından destek bulmaya devam ettiği görülüyor.

ALTININ ONSU YÜZDE 0,6 DEĞER KAZANDI

Emtia tarafında da dalgalı bir seyrin hakim olması dikkati çekerken, altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından bugün 1.793 dolarla yatay seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise perşembe günü gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde 82-85 dolar bandındaki hareketini sürdürüyor.

BORSA İSTANBUL DÜNÜ KAZANÇLA KAPATTI

Yurt içi piyasalarda, dün yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer değer kazancıyla 1.536,32 puandan tamamladı. Endeks böylece, 18 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

DOLAR/TL PARİTESİ 9,5530

Dolar/TL paritesi ise dün 9,50-9,60 bandında hareket etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,5530'dan işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, ağustos ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri