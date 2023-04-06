Küresel piyasalar yön arayışında Ekonomik veriler zayıfladıkça, atılacak politika adımları sertleştikçe piyasalar da yönünü bulamıyor.

AA

Türkiye'yi küresel piyasalardan ayrı düşünmemek ve bir bütün olarak görmek, verileri değerlendirmek açısından kılavuz görevi görüyor.

Faiz adımları ve borsalarındaki yatırımcı hareketleri birbirini karşılamasa da Türkiye ve küresel piyasalar aynı ekonomik dili kullanıyor.

Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Küresel piyasalar, ABD'de artan resesyon endişeleriyle yön arayışını sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımlar, yavaş da olsa ülke ekonomisinde etkisini gösteriyor.

New York borsası değer kaybetti

New York borsasında bu gelişmelerle dün S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,24 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları yön arayışını sürdürdü

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 4,8 artarak yüzde 0,3'lük beklentileri oldukça geride bıraktı.

Öte yandan, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin Avrupa'da da etkili olduğu görülüyor.

Avrupa borsaları geriledi

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,39 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir

Asya borsalarında ise bugün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölge ülkelerinin merkez bankaları piyasaları şaşırtmaya devam ediyor.

Yeni Zelanda Merkez Bankası, dün 25 baz puanlık piyasa beklentilerine karşın politika faizini 50 baz puan yükseltirken, bugün Hindistan Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artışı beklentilerine karşın politika faizini yüzde 6,50'de sabit bıraktı.

Çin'de açıklanan verilere göre, hizmet sektörü PMI 57,8'e, bileşik PMI ise 54,5'e çıktı.

Öte yandan, Japon tahvillerindeki satış baskısının bugün yavaşladığı görülürken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,47 seviyesinde bulunuyor.

Asya Borsaları geriledi

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,29 altında 4.919,87 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 İngiltere, mart ayı konut fiyat endeksi

09.00 Almanya, şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları