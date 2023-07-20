Küresel piyasalar yön arayışında, yurt içinde gözler TCMB'nin kararında Dünyadaki piyasalar enflasyon verilerini takip ederken Türkiye'de de Merkez Bankası'nın kararı izlenecek.

AA

Küresel piyasalar, ABD'de bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Altının ons fiyatı: 1.977 dolar

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.977 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 arttı

Brent petrolün varil fiyatı, Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerle yön arayışına devam ederken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 79,5 dolarda seyrediyor.

İngiltere'de TÜFE haziranda yıllık yüzde 7,9 arttı

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 7,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık yüzde 5,5 ile öngörüler doğrultusunda arttı.

Euro Bölgesi'nde çekirdek TÜFE, yüzde 5,5 yükseldi

Euro Bölgesi'nde çekirdek TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 artışla beklentileri aşmıştı.

Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Bugün Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), en düşük kredi faiz oranını yüzde 3,55'te sabit bıraktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,24 arttı

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 artışla 6.571,28 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 azaldı

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 azalışla 26,7888'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8480 seviyesinden işlem görüyor.

TCMB politika faizi beklentisi: Yüzde 20

Analistler, bugün TCMB faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı ÜFE

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı 2. el konut satışları

15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ve iş görünümü endeksi

17.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi