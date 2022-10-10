Küresel piyasalar yüksek enflasyon ve faizin etkisinde

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının ekonomilere etkilerine ilişkin endişelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtiyor.

Küresel piyasalar yeni haftanın başlangıcında negatif seyrederken, uzmanlar da piyasalarda oynaklığın bu hafta da etkili olabileceğini söylüyor.

ABD'de ekonominin soğumadığına işaret eden veriler ve yetkililerin enflasyonla mücadele konusundaki "şahin" açıklamaları, risk iştahının terse dönmesine neden oldu.

ABD'de işsizlik oranı düştü

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam eylülde 263 bin artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 76,7'ye yükseldi. Agresif faiz artırımlarının devam edeceği beklentilerinin güçlenmesi ile tahvil ve pay piyasalarından çıkışlar hızlandı, dolar endeksi yükselişini sürdürdü.

AA'nın haberine göre, bu hafta ise ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon, Fed'in toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi öne çıkarken, yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi izlenecek.

New York borsasında düşüş yaşandı

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında sert düşüş yaşanırken, S&P 500 endeksi yüzde 2,80, Nasdaq endeksi yüzde 3,80 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,11 geriledi. Haftalık bazda ise endekslerin, 3 haftanın ardından geçen haftayı ortalama yüzde 1,4 artışla kapatması ise dikkati çekti.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,5'lik artışla 112,7'den kapanmasının ardından yeni haftaya yatay başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,91'e kadar yükselmesinin ardından yüzde 3,89'da dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni haftaya düşüşle başladı.

Euro/dolar paritesi ise geçen hafta yüzde 0,6 değer kaybetmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 0,2'lik düşüşle 0,9730'dan işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla Avrupa endeks vadeli kontratları yeni haftaya da satıcılı başladı.

Asya piyasaları satıcılı seyirde

Asya tarafında, ABD yönetiminin, gelişmiş çiplerin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından yeni haftanın satıcılı başladığı görülüyor. Teknoloji hisseleri öncülüğünde kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 gerilerken, geçen hafta boyunca kapalı olan Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor. Japonya ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

BIST 100 endeksi cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı

Yurt içinde ise, BIST 100 endeksi cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,39 artarak 3.567,60 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks haftalık bazda ise yüzde 12,19 değer kazandı.

Dolar/TL, 18,5640

Dolar/TL, geçen hafta yüzde 0,4 artışla 18,5822'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5640'tan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler