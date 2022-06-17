Küresel piyasalara resesyon korkusu hakim

Küresel piyasalar, sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla negatif seyrettiği gözlemleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunması sonrası piyasalarda resesyon fiyatlaması güçleniyor.

Söz konusu endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını artırırken, tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğü görülüyor.

Avrupa'da dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkartırken, gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi.

AA'nın haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri bölge ekonomilerinin kırılganlıklarını azaltmak için kullanıma alacakları yeni araç konusunda açıklamalarına devam ediyor.

Asya piyasaları değer kaybetti

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde, dün küresel piyasalara paralel satIş ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 2.485,36 puandan tamamladı.

Dolar/TL 17,3050

Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 artışla 17,3032'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3050 seviyesinde işlem görüyor.

Gündem yoğun

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: