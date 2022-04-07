Küresel piyasalara Rusya'ya yeni yaptırımlar damga vurdu

Rusya'ya Ukrayna ile girdiği savaşı devam ettirdiği için yeni açıklanan yaptırım kararları küresel piyasaların da dengesini bozuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında açıklanan yeni yaptırımlar müzakere umutlarını azalttı ve Fed'in para politikasında agresif sıkılaşmaya gideceği endişelerinin güçlendi. Bu gelişmeler küresel piyasalarda negatif etkiledi.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ECB toplantı tutanaklarının takip edilecek.

Veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkıyor.

Küresel piyasaların gündemi yaptırımlar ve Fed tutanakları oldu

Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ile birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündemine çevrildi.

Fed bilançoyu küçültme yolunda ilerliyor

Rusya'ya yeni yatırımlara yasak getirildi. Enflasyonist endişeleri besleyen bu gelişmelerle yatırımcıların merkez bankaları cephesinden gelen açıklamalara duyarlılığı da arttı. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildi.

ABD tahvil faizi önce arttı sonra dengeledi

Tutanakların ardından tahvil piyasasında ise çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,66 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 2,58'e geriledi.

Dolar endeksi ise 99,8 ile yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü.

Brent petrolün varili 102,2 dolarda

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,7'lik azalışla 101,5 dolara gerilemesinin ardından bugün 102,2 dolarda dengelendi.

New York borsası değer kaybetti

Bu gelişmelerle New York borsasında önceki gün etkili olan satışlar devam etti ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 2,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sberbank'ın hisseleri yüzde 8 değer kaybı yaşadı

Avrupa tarafında, ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları duyurması ile Sberbank'ın hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

Enerji piyasasına yönelik belirsizlikler ve enflasyonist endişeler de gündemin odağındaki yerini korurken, bölgede dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta yıllık yüzde 31,4 ile rekor tazeledi.

Avrupa'da borsalar geriledi

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,89, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,21 geriledi. Avro/dolar paritesi dün düşüşünü 5'inci işlem gününe taşıdı ve 1,09'un altını gördü. Avrupa endeks vadeli kontratlarında bugün açıklanacak ECB'nin toplantı tutanakları öncesinde satıcılı bir seyir izleniyor. ECB tutanaklarında bankanın yükselen enflasyon karşısında Fed'in şahin tutumunu ne ölçüde takip edeceğinin yanıtı aranacak.

Asya borsaları negatifte

Asya genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda sıkılaştırılan tedbirler piyasalardaki risk iştahını baskılayan temel unsur olurken, küresel çapta sıkı para politikalarına karşın Japonya'dan aksi yönde çağrılar gelmeye devam ediyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle seyrediyor.

Borsa İstanbul düşüşte

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel çapta azalan risk iştahı ile kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı.

Dolar/TL 14,7350

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik düşüşle 14,7102'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1'lik artışla 14,7350'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 Almanya, şubat ayı sanayi üretimi

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar

14.30 ECB'nin mart ayı toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.30 Türkiye, mart ayı hazine nakit dengesi