Küresel piyasalarda dalgalanma devam ediyor

Küresel piyasalar, yarın açıklanacak istihdam verisi öncesinde oynak seyrediyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor.

Dünyada merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin endişeler, yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı eylülde 208 bin arttı. Beklentilerin üzerinde gelen veri, agresif faiz artırımlarına rağmen iş gücü piyasasının soğumadığına işaret ederken, yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarında enflasyon kadar etkili olan istihdam raporu öncesi piyasalarda da dalgalanma arttı.

Analistler, küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağını belirterek, bu durumun petrol fiyatlarında yaratabileceği yukarı yönlü baskının, Çin'de salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da belirginleşebileceğini söyledi.

New York borsasında, satıcılı seyir hakim oldu

Bu gelişmelerle New York borsasında, satıcılı bir seyir izlendi. Güne sert düşüşle başlayan endeksler kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla günü tamamladı.

Risk algısındaki artışla tahvil piyasasından çıkışlar da hızlandı ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,79'a kadar yükselmesinin ardından yüzde 3,74'te dengelendi. ABD endeks vadeli kontratları, yeni güne ise yükselişle başladı.

Dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi 0,9920

Euro/dolar paritesi dün yüzde 1'lik düşüşle 0,9885'ten kapanmasının ardından bugün 0,9920'de dengelendi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları da yeni güne alıcılı başladı.

Asya piyasaları düşüşte

Asya tarafında, Çin'de Altın Hafta dolayısıyla tatil devam ederken, risk iştahı ve haber akışının zayıf kalması dikkati çekiyor. Küresel piyasalardaki dalgalı seyrin bugün Asya borsalarına taşındığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Borsa İstanbul yükselişte

Yurt içinde, yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 3.484,42 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,5770

Dolar/TL, dün 18,5800 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrine devam ederek 18,5770'den işlem görüyor.

AA'nın haberine göre analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktarıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: