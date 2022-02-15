Euro
15.40
0.23%
Dolar
13.60
0.05%
Altın
820.17
0.27%
Borsa
2018
0.78%
Bitcoin
595.829
3.48%
BTXN Coin
37.84
1.36%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Küresel piyasalarda düşüşler yaşandı

    Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir sürüyor.
    • AA
    • 15.02.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küresel piyasalarda düşüşler yaşandı

    Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel piyasalara olumsuz yansırken, emtia fiyatlarını da yukarı yönlü etkiliyor.

    BRENT PETROL DÜN EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

    İki ülke arasındaki gerilimin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş de hız kazandı. Brent petrolün varili, dün 95,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bugün 94,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

    NEW YORK BORSASI SATIŞ AĞIRLIKLI

    Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Dolar endeksi dün 96,4 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 96,2 seviyelerinde hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri yüzde 2'nin hemen üzerinden kapanmasının ardından bugün yüzde 1,98 seviyesinde bulunuyor.

    Küresel piyasalarda düşüşler yaşandı #1

    AVRUPA'DA GAZ FİYATLARI ARTIYOR

    Avrupa'da artan jeopolitik gerilim ve bu paralelde artan enerji fiyatları gündemin odağında kalmaya devam ederken, mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı 88 avroya kadar yükselmesinin ardından bugün 79 euro düzeyinde dengelendi.

    AVRUPA BORSALARI KAYIPTA

    Bu gelişmelerle dün Avrupa pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,27 değer kaybetti.

    Euro/dolar paritesi dün 1,1280'e kadar gerileyerek son 12 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 1,1320 seviyelerinden işlem görüyor.

    Küresel piyasalarda düşüşler yaşandı #2

    ASYA PİYASALARI YÜKSELDİ

    Asya tarafında, Japonya'da kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeks ise yüzde 0,2 yükseldi.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı

    11.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi

    13.00 Almanya, şubat ayı ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi

    13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek büyüme

    16.00 ABD, şubat ayı New York Fed İmalat Endeksi

    16.30 ABD, ocak ayı ÜFE


    İlginizi Çekebilir

    Gaziosmanpaşa'da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı
    3. Sayfa

    Gaziosmanpaşa'da polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi
    İç Haber

    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi

    Görüş Bildir