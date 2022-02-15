Küresel piyasalarda düşüşler yaşandı

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir sürüyor.

Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel piyasalara olumsuz yansırken, emtia fiyatlarını da yukarı yönlü etkiliyor.

BRENT PETROL DÜN EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

İki ülke arasındaki gerilimin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş de hız kazandı. Brent petrolün varili, dün 95,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bugün 94,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

NEW YORK BORSASI SATIŞ AĞIRLIKLI

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Dolar endeksi dün 96,4 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 96,2 seviyelerinde hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri yüzde 2'nin hemen üzerinden kapanmasının ardından bugün yüzde 1,98 seviyesinde bulunuyor.





AVRUPA'DA GAZ FİYATLARI ARTIYOR

Avrupa'da artan jeopolitik gerilim ve bu paralelde artan enerji fiyatları gündemin odağında kalmaya devam ederken, mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı 88 avroya kadar yükselmesinin ardından bugün 79 euro düzeyinde dengelendi.

AVRUPA BORSALARI KAYIPTA

Bu gelişmelerle dün Avrupa pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,27 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi dün 1,1280'e kadar gerileyerek son 12 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 1,1320 seviyelerinden işlem görüyor.





ASYA PİYASALARI YÜKSELDİ

Asya tarafında, Japonya'da kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeks ise yüzde 0,2 yükseldi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi

13.00 Almanya, şubat ayı ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek büyüme

16.00 ABD, şubat ayı New York Fed İmalat Endeksi

16.30 ABD, ocak ayı ÜFE