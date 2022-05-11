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    Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar artıyor

    Küresel piyasalar açıklanacak veriler öncesinde stresli tavır sergiliyor. Bugün ABD'nin enflasyon verisi öncelikli olarak bekleniyor.
    • 11.05.2022 - 09:18
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    Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar artıyor

    Küresel piyasalarda ABD ve Almanya'nın enflasyon verileri bekleniyor. Açıklamalar fiyatlamalara yön verecek.

    Enflasyonist baskılar artıyor

    Çin'de koronavirüs salgınına yönelik kısıtlama tedbirlerinin Pekin ve Şanghay'da sıkılaştırılmasının ardından küresel ekonomik büyümeye dair artan kaygılar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerle birleşince enflasyonist baskıların gelecek dönemde daha da güçleneceği görüşleri gündeme geldi.

    New York borsası karışık seyirde

    Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,26 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi yatay seyrederek 103,8 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,07'den düşüşe geçerek yüzde 2,98 seviyelerine geriledi.

    Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar artıyor #1

    Euro/dolar paritesi 1,05

    Avrupa tarafında, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gaz akışını durdurabileceği haberleri ile haziran vadeli doğalgaz kontratları 100 euro seviyesini test etmesinin ardından 97 euro seviyelerinde dengelendi. İtalya, Fransa ve Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri dün hızla geri çekilirken, euro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 1,05 seviyesinden işlem görüyor.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    09.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

    11.00 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

    14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

    15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

    17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi

    21.00 ABD, nisan ayı Federal bütçe dengesi


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