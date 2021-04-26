Küresel piyasalarda Fed ve BoJ'un faiz kararı bekleniyor

Küresel piyasalarda Fed ve BoJ'un faiz kararı beklenirken, yurt içinde de Merkez Bankası'nın enflasyon raporu yakından takip edilecek.

Analistler, bu hafta, salı günü kararları açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından, para politikası ile ilgili herhangi bir değişiklik beklenmediğini ifade ederek, veri takviminde, cuma günü Çin'de PMI ve Japonya'da sanayi üretimi ve enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde, cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla geçen haftayı perşembe günü tamamlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 değer kaybetti. Endeks, perşembe günü tepki alımlarıyla yüzde 1,10 değer kazanarak 1.345,15 puana çıkarken, geçen hafta yüzde 3,8 yükselerek 8,3787'den kapanış yapan dolar/TL ise yeni haftaya 8,43 seviyesinde başladı.

YURT İÇİNDE ENFLASYON RAPORU ÖNEM KAZANIYOR

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu'nun, yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed ve BoJ'un faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini belirterek, Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin izleneceğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, nisan ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, nisan ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

17.30 ABD, nisan ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi