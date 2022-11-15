Küresel piyasalarda Fed'in etkisi devam ediyor

Fed'in istenilen enflasyon rakamına gerileyene kadar faiz artırmaya devam edeceği beklentisi, fiyatlamaların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltacak adımların atılması ise risk algısını törpülüyor.

Çin-ABD ilişkileri takip edilecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Çin'in mevcut uluslararası düzeni değiştirmeye, ABD'ye meydan okumaya veya onun yerini almaya niyeti olmadığını belirtti.

New York borsasında satış ağırlıklı seyir izlendi

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,89, Nasdaq endeksi yüzde 1,12 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da tarafında, bugün yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Avrupa borsaları değerlendi

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif

Asya'da borsalar, yavaşlayan Çin ekonomisine hükümet desteğinin artacağına yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor.

Borsa İstanbul kazandırdı

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 2,57 artarak 4.570,20 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.571,16'ya taşıdı.

Dolar/TL dün yüzde 0,3 artışla 18,6043'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5940'tan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler