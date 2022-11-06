Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Piyasalar Fed'in faiz artışına paralel şahin politikalarına devam edeceğini açıklamasının ardından karışık seyrediyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha şahin para politikası duruşuyla karışık bir seyir izlerken, gelecek haftanın en önemli gündemi ABD'de açıklanacak enflasyon verisi.

ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek toplantılarda veri bazlı karar alacağını açıklarken, hafta içinde iş gücü piyasalarının güçlü kaldığına işaret eden verilerin ardından gözler gelecek hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Hafta içinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 aylık hazine bonosunun getirisinin yaklaşık 20 baz puan kadar altına gelse de Fed'in şahin duruşu ve güçlü iş gücü piyasası verileriyle tekrar 3 aylık hazine bonosu getirisinin üzerine çıktı.

Dolar endeksi ve emtia fiyatlarında değişiklik

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta 113,1'e kadar yükselen dolar endeksi haftanın son işlem gününde kazançlarının büyük kısmını geri vererek haftayı yüzde 0,1 artışla 110,8'den tamamlarken, emtia fiyatları önemli yükseliş kaydetti.

Brent petrol değer kazandı

Brent petrolün varil fiyatı hem dolar endeksindeki gerileme, hem de Çin'in "sıfır koronavirüs" politikasını gevşetebileceğine yönelik haber akışıyla yüzde 4,3 değer kazanarak 98,1 dolara çıkarken, bakırın libresi de yüzde 5,2 artışla haftayı 3,63 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı yüzde 2,2 değer kazanarak 1.681 dolara, gümüşün onsu ise yüzde 8,3 yükselişle 20,9 dolara çıktı.

New York borsası negatif ayrıştı

ABD'de pay piyasaları bu hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyerek küresel pay piyasalarından negatif ayrışırken, gelecek hafta gözler perşembe açıklanacak TÜFE başta olmak üzere veri gündemi Fed yetkililerinin açıklamalarına çevrildi.

AA'nın haberine göre, konomik aktivitenin hala güçlü olduğuna ilişkin sinyaller Fed'in şahin kalmaya devam edeceğine yönelik beklentileri destekledi. Pay piyasaları bu gelişmelerle haftanın ilk dört gününde gerilerken, cuma günü kayıplarını sınırlı da olsa telafi etti.