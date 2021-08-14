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- Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
- AA
- 14.08.2021 - 12:09
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son dönem makroekonomik verilerle birlikte para politikasının değişiminde aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle rekor kırmaya devam ediyor.
Gelecek hafta gözler Fed'in toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.
FED'İN VARLIK ALIMLARINI NE ZAMAN AZALTMAYA BAŞLAYACAĞI SORUSU GÜNDEMDE
Küresel pay piyasalarında Fed'in varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı sorusu gündemi belirlemeye devam ediyor.
Powell'ın ABD'de enflasyondaki yükselişi geçici olarak nitelemesi dikkatleri iş gücü piyasasına çevirmesine karşın, hafta içinde beklentilere yakın gerçekleşen ABD enflasyon verisi sonrası küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.
PİYASALARDA DELTA VARYANTININ ETKİSİ HAKİM
Öte yandan, koronavirüs salgınında delta varyantıyla artan vaka sayıları, küresel ekonomik toparlanma üzerinde risk oluşturmayı sürdürüyor.