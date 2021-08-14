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    Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

    ABD'de temmuz enflasyonu yıllık yüzde 5,4 artarak 5 aylık yükseliş eğilimine son verdi. Şimdi küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekleniyor.
    • AA
    • 14.08.2021 - 12:09
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    Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son dönem makroekonomik verilerle birlikte para politikasının değişiminde aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle rekor kırmaya devam ediyor.

    Gelecek hafta gözler Fed'in toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

    FED'İN VARLIK ALIMLARINI NE ZAMAN AZALTMAYA BAŞLAYACAĞI SORUSU GÜNDEMDE

    Küresel pay piyasalarında Fed'in varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı sorusu gündemi belirlemeye devam ediyor.

    Powell'ın ABD'de enflasyondaki yükselişi geçici olarak nitelemesi dikkatleri iş gücü piyasasına çevirmesine karşın, hafta içinde beklentilere yakın gerçekleşen ABD enflasyon verisi sonrası küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.

    Küresel piyasalarda gözler Fed e çevrildi #1

    PİYASALARDA DELTA VARYANTININ ETKİSİ HAKİM

    Öte yandan, koronavirüs salgınında delta varyantıyla artan vaka sayıları, küresel ekonomik toparlanma üzerinde risk oluşturmayı sürdürüyor.

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