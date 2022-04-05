Küresel piyasalarda, iyimserlik hakim

Dünyada koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı risklere rağmen, iyimserlik havası hakim olmaya başladı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve enflasyonist baskılara karşın iyimserliğin korunması dikkati çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD ve Batılı ülkeler yaptırımların devam edeceğine dair sinyaller veriyor.

Dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu.

Jeopolitik risklerin gündemde kalmasına neden olan bu gelişmeler, küresel enflasyonist baskıların da artarak devam etmesini beraberinde getirdi.

BRENT PETROLÜN FİYATI ARTTI

Emtia tarafında, Rusya'ya karşı yeni yaptırım beklentileri ile dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artışla 107,7 dolardan kapanmasının ardından bugün 108,3 dolardan işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI POZİTİF İLERLEDİ

Bu gelişmelerle dün New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 1,90, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ YATAY İLERLİYOR

Dolar endeksi dün 99,1 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün yatay hareket ediyor.

Avrupa'da Rusya'ya karşı yaptırım haberleri her ne kadar risk iştahını sınırlasa da pay piyasaları cephesinde iyimserliğin korunması dikkati çekti.

ASYA BORSALARI ARTTI

Bu gelişmelere karşın Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

EURO /DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi dün 1,0960 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne düşüşle başladığı görülüyor.

ASYA'DA KORONAVİRÜS SALGINI DEVAM EDİYOR

Asya tarafında, koronavirüs salgınına yönelik endişeler devam ederken, bugün Çin ve Hong Kong borsasında tatil dolayısıyla işlem yapılmayacak.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

BORSA İSTANBUL'DA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Yurt içinde, dün açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşmasına karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,65 artışla 2.311,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dar bant içindeki hareketine devam ederek, bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6850 seviyesinde dengelendi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, mart ayı Reel Efektif Döviz Kuru

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM hizmet sektörü PMI