Küresel piyasalarda jeopolitik riskler devam ediyor

Küresel piyasalarda enflasyon kaygıları ve jeopolitik riskler oynaklığın yüksek seyretmesine neden olmaya devem ederken, ABD ve Rusya görüşmesi görüşme gündemin odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda jeopolitik açıdan risk algısını artıran bu gelişmeler, halihazırda enflasyon ve para politikalarında hızlı sıkılaşma kaygılarıyla satış baskısı altında kalan pay piyasalarındaki oynaklığı artırdı.

RUSYA UKRAYNA SINIRINA YIĞINAK YAPTI

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi.

ABD'DEN HAMLE GELDİ

ABD basınında yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD yönetiminin, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

RUS ASKERİ UKRAYNA SINIRINI GEÇERSE AĞIR BEDEL ÖDEYECEK ÇIKIŞI

ABD Başkanı Joe Biden da Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırından herhangi bir şekilde geçmesinin işgal anlamına geleceğini ve bu durumda Rusya'nın ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

AB DE RUSYA'YA YAPTIRIMDAN SÖZ ETTİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

Tüm bu gelişmeler küresel piyasalara olumsuz yansıdı.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı öncü göstergeler endeksi