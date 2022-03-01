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    Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

    Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler ve düşük risk iştahı küresel piyasaları olumsuz etkiliyor.
    • AA
    • 01.03.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:28
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    Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dünya genelinden Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına Avustralya'da katılırken, birçok şirket ise Rusya'daki yatırımlarından çıkma kararı aldı.

    RUSYA MSCI’DAN ÇIKARTILABİLİR

    Analistler, küresel bazda Rus şirketlerine karşı alınan tavrın oldukça yıkıcı olabileceğini hatırlatarak, Rusya'nın MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceğine ilişkin haberlerin de dikkatleri bu noktaya yönelttiğini kaydetti.

    MOSKOVA BORSASI HAFTA BOYUNCA KAPALI OLACAK

    Öte yandan, Rusya Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkartırken, Moskova borsasının da hafta boyunca kapalı kalacağını duyurdu.

    Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor #1

    DOLAR/RUBLE PARİTESİ 105

    Dolar/ruble paritesi ise 114 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 29 artarak 107,8 seviyesinden tamamladı. Parite, yeni güne 105 seviyelerinden başladı.

    RUSLAR DÖVİZ HESABI AÇAMAYACAK

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya vatandaşlarının, döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı. ABD'de ise Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

    Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor #2

    ALTININ ONSU 1.907 DOLAR OLDU

    Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 1,15 yükselen altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1.907 dolardan alıcı buluyor.

    BRENT PETROL 98,5 DOLARA YÜKSELDİ

    Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 98,5 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 13 baz puan gerileyerek yüzde 1,83'e inmesinin ardından yüzde 1,86 seviyesinde dengelendi.

    NEW YORK BORSASI DEĞER KAZANDI

    Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de karışık bir seyir izliyor.

    Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor #3

    AVRUPA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI İLERLİYOR

    Avrupa pay piyasalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle satış ağırlıklı seyir sürüyor. Avrupalı şirketler Rus şirketleriyle ortaklıklarını sonlandırma kararı almaya devam ederken, bu şirketlere son olarak Shell katıldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı yan kuruluşlarının batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

    EURO DOLAR PARİTESİ 1,1200

    Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1200'den alıcı buluyor.

    ASYA PİYASALARI KARIŞIK

    Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye düşerken, Çin'de imalat sanayi PMI 50,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 51,6'ya çıktı. Çin'in likidite enjeksiyonları ve ekonomiyi destekleme adımları ise pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

    BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

    Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 1.946,19 puana geriledi. Dün günü yüzde 0,33 artışla 13,8415’ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,82 seviyesinde işlem görüyor.

    Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor #4

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi PMI

    11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

    12.00 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi PMI

    16.00 Almanya, şubat ayı TÜFE

    17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi

    18.00 ABD, ocak ayı inşaat harcamaları

    18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat endeksi


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