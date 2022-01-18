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- Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor
Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor
- AA
- 18.01.2022 - 09:32
- Güncelleme : 18.01.2022 - 09:55
Küresel piyasalarda veri gündemi bugün hareketli. Küresel piyasalar da koranavirüs salgınında artan vakaların paralelinde karışık seyrediyor.
Dün ABD piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de açıklanan büyüme verileri ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) orta vadeli borçlanma faizlerini Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirmesi yatırımcı risk algısını şekillendiren temel gelişmeler oldu.
Koronavirüs salgınında Omicron varyanta yönelik haber akışı da gündemin odağındaki yerini koruyor.
ENFLASYON KAYGILARI TAHVİL PİYASASINI ETKİLİYOR
Öte yandan, tahvil piyasasında enflasyona dair kaygıların ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi faizlerin yukarı yönlü hareketini destekliyor.
AVRUPA BORSALARI DEĞERLENDİ
Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.
EURO/DOLAR PARİTESİ
Euro/dolar paritesi dün 1,14'ün altına inmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.
ASYA PİYASALARI DÜŞÜŞTE
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle seyrediyor.
DOLAR/TL13,45
Dolar/TL ise dün yüzde 0,5 düşüşle 13,4406'ya gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,45 seviyelerinde işlem görüyor.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:
10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu
10.00 İngiltere, kasım ayı işsizlik oranı
13.00 Almanya, ocak ayı ZEW Beklenti Endeksi
14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi
16.30 ABD, ocak ayı New York Fed Sanayi Endeksi