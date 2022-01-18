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    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

    Küresel piyasalarda dün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendi.
    • AA
    • 18.01.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:55
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    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

    Küresel piyasalarda veri gündemi bugün hareketli. Küresel piyasalar da koranavirüs salgınında artan vakaların paralelinde karışık seyrediyor.

    Dün ABD piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de açıklanan büyüme verileri ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) orta vadeli borçlanma faizlerini Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirmesi yatırımcı risk algısını şekillendiren temel gelişmeler oldu.

    Koronavirüs salgınında Omicron varyanta yönelik haber akışı da gündemin odağındaki yerini koruyor.

    ENFLASYON KAYGILARI TAHVİL PİYASASINI ETKİLİYOR

    Öte yandan, tahvil piyasasında enflasyona dair kaygıların ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi faizlerin yukarı yönlü hareketini destekliyor.

    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor #1

    AVRUPA BORSALARI DEĞERLENDİ

    Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

    EURO/DOLAR PARİTESİ

    Euro/dolar paritesi dün 1,14'ün altına inmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

    ASYA PİYASALARI DÜŞÜŞTE

    Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle seyrediyor.

    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor #2

    DOLAR/TL13,45

    Dolar/TL ise dün yüzde 0,5 düşüşle 13,4406'ya gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,45 seviyelerinde işlem görüyor.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu

    10.00 İngiltere, kasım ayı işsizlik oranı

    13.00 Almanya, ocak ayı ZEW Beklenti Endeksi

    14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi

    16.30 ABD, ocak ayı New York Fed Sanayi Endeksi


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