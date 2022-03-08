Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle risk iştahı düşük seyrediyor.

Altının onsu Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2 bin doları test etti. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,4'lük düşüşle 1.990 dolar seviyelerinde devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,80'in hemen altında dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı ise Rusya-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen 3. tur müzakerelerde insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmasıyla 117,5 dolara kadar gerilese de bugün yeniden 125 dolara çıktı.

NEW YORK BORSASI DÜŞTÜ

Dün New York borsasında sert düşüşler yaşanırken, Dow Jones endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,62 değer kaybetti. Yılın en sert düşüşünü yaşayan S&P 500 endeksinde ise kayıplar yüzde 2,95 düzeyinde gerçekleşti.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Dolar endeksi 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 99,2 seviyelerinde bulunuyor.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ ODAKTA

Avrupa tarafında enerji krizi, yükselen petrol fiyatları ve karşılıklı yaptırımların etkisiyle gündemin odağında kalmaya devam ediyor.

Dün Avrupa'da nisan vadeli doğalgaz kontratları 345 euroyla rekor seviyeleri görürken, bugün AB üyesi ülkelerin liderlerinin enerji arzını görüşmek üzere bir araya geleceği toplantı öncesi 212 euro seviyelerine geriledi.

Dün banka ve otomotiv şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlarla Almanya DAX 30 endeksi yüzde 1,98 azalışla 4 ayın en düşük seviyesinden kapandı, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi ise dün 1,08 sınırına kadar gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Asya tarafında ise yükselen emtia fiyatları, gıda ve enerji sektörü hisseleri üzerinde satış baskısı yaratırken, arka plana itilse de Çin'de borç çevirme problemleri, Japonya'da dünya genelinin aksine seyreden enflasyon gibi iç dinamikler de mevcudiyetini sürdürüyor.

Bu gelişmelerle dün yüzde 3'ü aşan kayıplarla kapanan Asya borsalarında bugün de düşüş devam ederken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle seyrediyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi

13.00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek büyüme

16.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ocak ayı toptan stoklar