Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor Açıklanan veriler ve enflasyonu düşürmek için uygulanan faiz artışları yatırımcının hareketlerini kısıtladı.

AA

Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrini sürdürüyor.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırdı.

Söz konusu tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu.

New York borsası geriledi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,2, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,38 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni günde de düşüşle başladı.

Avrupa'da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Fransa'da devam eden olaylar da risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Öte yandan, ECB'nin beklenti anketine göre 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 3,9'a geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 değeri arttı

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 artışla 6.106,76 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.121,60 puana taşıdı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışları

14.30 Türkiye, haziran ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, haziran ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı