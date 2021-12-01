Küresel piyasalarda 'Omicron ve tapering' endişeleri odakta

Küresel piyasaları etkileyen pek çok konunun içinde koronavirüs salgınının yeni varyantı Omicron ve Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırması ön plana çıktı.

Küresel piyasalarda, Omicron varyantına yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını (tapering) hızlandırmayı tartışacaklarını belirtmesinin ardından dün negatif bir seyir izlenirken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de yayımlanacak ADP istihdam raporu takip edilecek.

Koronavirüs salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, mevcut aşıların etkinliğine dair farklı açıklamalar ile gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor.

EKONOMİ ÇOK GÜÇLÜ VE ENFLASYONİST BASKILAR YÜKSEK

Enflasyona dair kaygıların arttığı bir ortamda para politikalarının geleceğine dair gelişmeler de yakından takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, dün ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde üyelerin sorularını yanıtladı. Daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini belirten Powell, "Ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek. Bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞTE

Bu gelişmelerle New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,86, S&P 500 endeksi yüzde 1,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. Endekslerdeki düşüşte, Conference Board Tüketici Güven Endeksi'nin kasımda önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 109,5 ile 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de etkili oldu.

DOLAR ENDEKSİ 95,9 SEVİYESİNDE

Dün 96,6'nın üzerine çıkan dolar endeksi bugün 95,9 seviyelerinde yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,52 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,42'nin altını görürken, bugün yüzde 1,48 civarında dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün pozitif başladığı görülüyor.

AVRUPA BORSALARI DEĞER KAYBETTİ

Avrupa tarafında da dün endekslerin seyrinde, Omicron varyantına ilişkin endişeler etkili olmaya devam etti İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 düşüşle kapandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,13

Euro/dolar paritesi, Powell'ın açıklamalarıyla hızla gerileyerek 1,1240'ı görse de günü yüzde 1,13'ün üzerinde tamamladı. Parite, bugün 1,1330 seviyelerinde hareket ederken, Avrupa endeks vadeli kontratları güne alıcılı başladı.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Emtia tarafında da dün Moderna'nın açıklamaları ile 1.808 doların üzerini gören altının ons fiyatı, Powell'ın yönlendirmeleri sonrası dolardaki yükselişin etkisiyle 1.771 dolara kadar geriledi.

BRENT PETROL FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, bugün 1.781 doları yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı ise dün 67,5 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 2,1'lik artışla 71 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Yurt içinde BIST 100 endeksi, dün yataya yakın bir seyir izleyerek günü yüzde 0,05'lik artışla 1.809,65 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün tarihi zirvesini 13,8835'e taşımasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 1'e yakın düşüşle 13,5770 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI

16.15 ABD, kasım ayı ADP istihdam raporu

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell ile Hazine Bakanı Yellen'ın konuşması

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat sanayi PMI

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu