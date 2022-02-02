Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma sürecinde orantılı sıkılaşmaya özen göstereceğine ilişkin beklentilerle olumlu ilerliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yönlendirmeleri varlık fiyatlarında baş rolü oynamayı sürdürürken, martta 50 baz puan faiz artışına gidilebileceğine yönelik fiyatlamaları kabul gördü.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan olumlu şirket bilançoları da risk iştahına katkıda bulunurken, ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 32 artışla 75,3 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 1,79'DA DENGELEDİ

Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 1,74'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,79'da dengelenirken, altı günlük yükseliş eğilimini sonlandıran Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 89,2 dolardan işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ

Dün, New York borsası yükseliş eğilimini sürdürürken, S&P 500 endeksi yüzde 0,69, Nasdaq endeksi yüzde 0,75 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de alıcılı seyrediyor.

AVRUPA PİYASALARI VERİLERE DAYANIYOR

Avrupa borsaları küresel pay piyasalarına paralel yükseliş eğilimini sürdürürken, yarın bölgede açıklanacak para politikası kararlarına yönelik fiyatlamalar dikkati çekiyor. Tahvil piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu sene iki faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz artışının temmuzda olacağı tahmin ediliyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da 2022 boyunca beş kez faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, yarın yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

RUSYA VE UKRAYNA GERİLİMİ RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ise bölgede risk iştahını törpüleyen ana etken olmayı sürdürüyor. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde pozitif seyrediyor. Asya'da New York borsasındaki alıcılı seyre paralel risk iştahının yüksek seyrettiği görülüyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bugünkü açıklamalarında, Japonya ekonomisinin BoJ'un agresif parasal genişlemesi sayesinde ılımlı büyümeyi sürdürdüğünü kaydederken, Japonya'nın düşük faiz ortamının bölgesel bankaları çeşitli şekillerde etkilediği ancak bunun olumsuz olduğu yönündeki iddiaların kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı TÜFE

16.15 ABD, ocak ayı ADP özel sektör istihdamı