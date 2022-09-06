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    Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri sürüyor

    Küresel piyasalar, ekonominin üst üste daralması anlamına gelen resesyon endişesi ile girdiği yön arayışını sürdürüyor.
    • 06.09.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:03
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    Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri sürüyor

    Dünya genelinde güçlenen resesyon endişesine karşın önlemler alınmaya devam ediyor.

    Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri sürerken, Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından piyasalarda yön arayışı öne çıktı.

    Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

    Destek paketleri ardı ardına açıklandı

    Hafta sonu Avrupa'da enerji maliyetlerinin düşürülmesi için açıklanan destek paketlerine, Çin'in destekleyici mali politikaları uygulamaya alacağı kararı da eklendi.

    Rusya, Avrupa'ya doğalgaz akışını durdurdu

    Dün Rusya, yaptırımlar kaldırılana kadar Avrupa'ya doğalgaz akışını durdurduklarını açıkladı.

    Avrupa'da eylül vadeli doğalgaz kontratı dün yaklaşık yüzde 13 artışla 240 euroya yükselirken, Avrupa'nın enerji kaynağı arayışı devam ediyor.

    Analistler, Avrupa'da doğalgaz depolarının yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu ancak bunun bölge tüketimini en fazla 3 ay karşılayamaya yetebileceğini dile getirdi.

    Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri sürüyor #1

    Asya borsaları bugün pozitif

    Asya borsalarında bugün pozitif bir seyir öne çıkıyor. Çin hükümeti üçüncü çeyrekte ekonomiyi destekleyeceklerini duyururken, Çin Merkez Bankası (PBoC) da yerel kurumların rezerv olarak tutmak zorunda oldukları döviz oranını düşürdü.

    Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerde hanehalkı harcamalarının beklentilerin altında kalması pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpüledi.

    Öte yandan, bölge ülkeleri merkez bankaları enflasyonla mücadelede şahin politikalarına devam ediyor. Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,35'e çekerken, gelecek toplantılarda da şahin duruşunu koruyacağı mesajını verdi.

    Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrıştı

    Yurt içi pay piyasaları küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmayı sürdürüyor.

    Dün, BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.367,31 puana taşıdı. Toplam işlem hacmi de 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

    Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri sürüyor #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    09.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

    14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

    16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

    17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat dışı PMI


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