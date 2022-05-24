Küresel piyasalarda resesyon endişesi

Küresel ekonomide enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'deki koronavirüs salgınının talebe yansıması ve enerji krizi sorunları öne çıkıyor.

Küresel piyasalar; enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerle karışık bir seyir izliyor.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasaları resesyon endişesi sardı

AA'nın haberine göre, yüksek seyreden enflasyon karşısında merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına başvurmak zorunda kalacağı ve bu durumun ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri gündemdeki yerini korusa da dün pay piyasalarında toparlanma isteği öne çıktı.

ECB'den faiz artışı sinyali

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahvil alım programı kapsamındaki net alımların üçüncü çeyreğin başında bitmesini beklediğini belirterek, "Bu, ileriye dönük rehberliğe uygun olarak temmuzda yapacağımız toplantıda bir faiz artışına izin verecek." ifadesini kullandı.

Japonya'da imalat sanayi PMI geriledi

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da öncü imalat sanayi PMI mayısta, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 53,2'ye gerilerken, hizmet sektörü PMI yükseliş kaydetti. Çin'de ekonominin yapı taşlarından emlak sektöründe problemlerin sürdüğüne işaret eden veriler ve salgın tedbirlerinin devam etmesi ise ekonomik büyüme kaygılarını artırarak pay piyasalarının bugün negatife dönmesinde etkili oldu.

Borsa İstanbul'da oynaklık sürüyor

Yurt içinde dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 2.380,90 puandan tamamladı.

Dolar/TL 0,2 arttı

Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 15,9316'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,9760'tan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: