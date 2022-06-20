Küresel piyasalarda, resesyon endişesi devam ediyor

Enflasyonun yüksek olması küresel piyasalardaki resesyon endişesini artırıcı bir unsur olarak karşımızda duruyor.

Küresel piyasalar, dünya ekonomilerinin birinci sorunu haline gelen enflasyon artışının kıskacından çıkmak için üst üste yeni kararlar alıyor.

Dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Küresel piyasalar, resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaparken, hafta boyunca başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları olmak üzere dünya genelinde para politikası yetkililerin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.

Brent petrol haftaya düşüşle başladı

Dünya genelinde artan resesyon riskiyle birlikte ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına ilişkin beklentiler sonrası Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 110,9 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin 17 bin 662 dolara kadar geriledi

Hafta sonunda 17 bin 622 dolara kadar gerileyen Bitcoin ise, güçlü bir alıcının piyasaya girdiğine yönelik söylentilerle kayıplarını büyük oranda telafi etmesinin ardından 20 bin doların hemen altında dengelendi.

ABD'de piyasalar bugün tatil

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşüş kaydetti. ABD'de piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları başta olmak üzere ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Avrupa piyasaları karışık seyirde

Cuma günü Avrupa borsaları küresel piyasalara paralel karışık bir seyir izledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise düşüşle yükselişle başladı.

Asya haftaya karışık başlangıç yaptı

Asya pay piyasaları resesyon endişelerinin güçlendiği haftaya karışık bir seyirle başlarken, ABD ile Çin arasında artan gerilim de pay piyasalarını baskılıyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası bugün 1 ve 5 yıllık borç verme oranlarını beklentilere paralel sırasıyla yüzde 3,70 ve yüzde 4,45'te sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Borsa istanbul haftanın son gününde yükseldi

Cuma günü dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 artışla 2.533,33 puandan tamamladı.

Dolar/TL 17,3430

Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,1 artışla 17,3265'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3430 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: