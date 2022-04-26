Küresel piyasalarda risk iştahı düşük

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırmasıyla risk iştahı düşük seyrediyor.

Küresel piyasalar yön arayışında ilerlerken, New York borsasında tepki alımlarının devam edip etmeyeceği pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceğini görüşlerinin arttığını söyledi.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin, risk iştahının düşük seyretmesine neden olmasına karşın pay piyasalarında olumlu haber fiyatlama eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken analistler, bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı 103,3 dolarda

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,2'lik azalışla 102,3 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 103,3 dolardan işlem görüyor.

Avrupa piyasalarında bir ayın en düşük seviyesi yaşandı

Avrupa borsalarında, Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, yükselen enflasyon karşısında merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı gerçekleştireceğine dair endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, ekonomik kaygıların öne çıkması ile dün borsalarda bir ayın en düşük seviyesi görüldü.

Euro/dolar 1,07'nin üzerinde

Euro/dolar paritesi dün 1,0697 ile 2 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,07'nin üzerinde işlem görüyor.

AA'nın haberine göre, Asya genelinde, Çin'de koronavirüs tedbirlerine karşın Omicron varyantının yayılmaya devam etmesi ile tedarik zincirlerine yönelik endişeler öne çıkıyor.

Borsa tarafında ise ABD borsalarındaki pozitif kapanışı devralan pay piyasalarının yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla seyrediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Richmond Fed sanayi endeksi

17.00 ABD, mart ayı yeni konut satışla