Küresel piyasalarda risk iştahı düşüyor

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişelerinin ön plana çıkması ile risk iştahının terse döndüğü gözleniyor.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler risk iştahını desteklerken, gelecek döneme yönelik umutları artırarak resesyon endişelerinin de hafiflemesini beraberinde getirdi.

Risk iştahındaki düşüşü destekleyen unsurlar

Çin'de önemli ekonomik verilerin bir gerekçe gösterilmeden belirsiz bir tarihe ertelenmesi, enerji krizini tırmandıran gelişmelerin mevcudiyetini koruması ve merkez bankaları yetkililerinin "şahin" açıklamalarına devam etmesi de risk iştahındaki düşüşü destekledi.

Yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı gündemde

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise yoğun veri gündemi takip edilecek.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.



Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan "Bej Kitap" raporu, ABD'li şirketlerin zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerle dün tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerken, pay piyasalarında satış baskısı arttı.

New York borsasında karışık seyir izleniyor

New York borsasında dün karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Dolar endeksi yüzde 0,9 artışla 113’ü test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile Temmuz 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir hakim

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi yüzde 1’e yakın değer kaybetti

Küresel çapta dolar talebinin güçlenmesi ile euro/dolar paritesi de yüzde 1’e yakın değer kaybederek 0,9780 seviyelerine geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesi yeni güne de düşüşle başladı.

Borsa İstanbul rekorla kapandı

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Dolar/TL 18,5860

Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,06’lık düşüşle 18,5751'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrine devam ederek 18,5860'tan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler