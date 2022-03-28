Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı etkisi hakim

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve para politikalarının seyrine ilişkin yönlendirmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında müzakere umutlarını azaltan açıklamalar ve devreye alınan yaptırımlar, başta emtia fiyatları olmak üzere piyasalarda oynaklığı artırmaya devam ediyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel çapta fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, emtia ve tahvil piyasalarındaki hareketliliğin ne yöne evrileceğinin risk algısının şekillenmesi açısından önem taşıdığını söylüyor.

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikalarında hızlı sıkılaşma sinyalleri vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da yükselen enflasyon karşısında Fed’in bu şahin duruşunu takip edeceği beklentileri tahvil piyasasında hareketliliğin sürmesine neden oluyor.

BRENT PETROLÜN FİYATI AZALDI

Bu gelişmelerle geçen hafta 120,1 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 9,6 artışla 116,5 dolardan kapanmasının ardından yeni haftanın açılışında 113,9 dolar seviyelerinde dengelendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 3 haftadır içinde bulunduğu yükseliş trendini sürdürdü ve yüzde 2,52 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Almanya'nın tahvil piyasasında da çıkışlar hızlanırken, ülkede 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,588 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

NEW YORK BORSASINDA ALICILI SEYİR HAKİM

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde toparlanmanın güç kazandığına işaret etmesi ile New York borsasında, teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izlendi.

Haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 1,98, S&P 500 endeksi yüzde 1,79 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 0,6'lık artışla geçen haftayı 98,8'den kapatmasının ardından bugün 99,1 seviyelerinde bulunuyor.

VADELİ DOĞALGAZ FİYATLARLARI DÜŞTÜ

Geçen hafta Rusya'nın doğalgaz satışında rubleye geçmeyi planladığı haberleri ile nisan vadeli doğalgaz fiyatları 130 euroya kadar yükselse de ABD'nin tedarik konusunda yardımcı olacağını açıklamasının ardından düşüşe geçti ve 110 euro seviyelerinde dengelendi.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR HAKİM

Haftalık bazda Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükseldi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti.

Euro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,7 değer kaybetmesinin ardından bugün de 1,0948'le yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Avrupa endeks vadeli kontratları tarafında ise satıcılı bir seyir izleniyor.

ŞANGHAY'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Asya tarafında, artan koronavirüs vakaları karşısında Çin'in Şanghay kentinde sokağa çıkma yasağı devreye alındı. Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı koronavirüs testi uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart-1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi. Japonya tarafında ise uzun vadeli tahvil faizlerinin yüzde 0,25'i görmesinin ardından ülke merkez bankası piyasaya tahvil alımı yoluyla müdahale etti.

Bu gelişme sonrası dolar/yen paritesi 123,2 ile Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

DOLAR/TL 14,8250

Dolar/TL, geçen hafta yüzde 0,2'lik artışla 14,8359'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8250'den işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

14.00 BoE Başkanı Bailey’in konuşması

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları

17.30 ABD, mart ayı Dallas Fed İmalat Endeksi