Küresel piyasalarda temkinli duruş hakim

ABD'deki resesyon endişesi fiyatlamalar üzerine etkisini devam ettirdiği için piyasalara olumsuz yansıyor.

Enflasyon dünya ekonomilerinin ortak sorunu. Dev ekonomi ABD'de yüksek enflasyonun resesyona dönüşeceği endişesi küresel piyasalarının öncelikli gündemi olmaya devam ediyor.

ABD'nin enflasyonla mücadelede Çin'e uyguladığı tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haber akışı küresel piyasalarda risk iştahını sınırlı da olsa destekliyor.

Bugün ABD'de açıklanacak fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişlerinin ABD ekonomik aktivitesine ilişkin önemli ipuçları barındırması beklenirken, sonuçların piyasaların yönü üzerinde de etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Norveç'teki grev petrol fiyatlarını etkiledi

Öte yandan, petrol ve doğalgaz arzındaki problemlere Norveç'teki grev de eklendi. Norveçli şirket Equinor'dan yapılan açıklamada grevin yaklaşık olarak 25 bin varil petrol eş değerinde gaz üretimini olumsuz etkileyeceği belirtilirken, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere petrol üretiminin ise 130 bin varil azalacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı 112,5 dolarda

Söz konusu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 133 dolara kadar çıkmasının ardından 112,5 dolarda dengelenirken, Avrupa'da temmuz vadeli doğal gaz kontratları dün yüzde 13 artışla 167,3 avroya yükseldi.

Almanya dış ticaret dengesi açık verdi

Almanya'nın, mayıstaki ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 126,7 milyar euroya yükselirken böylece mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret dengesi Haziran 1991'den bu yana ilk defa eksiye geçerek 1 milyar euro açık verdi.

Bölgede tahvil piyasalarındaki üç günlük alış eğilimi söz konusu gelişmelerle sona ererken, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuzda 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Avrupa piyasaları karışık seyirde

Dün, bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,89 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya'da ABD ile Çin arasında tarifelerin kaldırılabileceğine yönelik haber akışına karşın pay piyasaları karışık seyrediyor.

Dolar/TL 16,8300

Dolar/TL dün yüzde 0,3 artışla 16,8158'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,8300 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, haziran ayı reel efektif döviz kuru endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri