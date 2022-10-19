Küresel piyasalara veriler yön veriyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletti ve gözler Euro Bölgesi enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de Bank of America'nın ardından dün de Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, United Airlines ve Netflix gibi önde gelen şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerden güçlü geldi.

Enflasyon cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelmeye devam etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun çok yüksek olduğunu ve kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

New York Borsası'nda alıcılı seyir

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi verilerinin de etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Dolar endeksi 111,7-112,5 seviyelerindeki hareketini sürdürdü, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 3,96'ya kadar gerilemesinin ardından yüzde 4,03'te dengelendi.

Avrupa'da LNG'ye özel bir kriter geliştirilecek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, TTF olarak adlandırılan Avrupa'nın ana gaz piyasasındaki oynaklığın ve aşırı fiyat artışlarının yumuşatılması gerektiğini belirterek, "Bugün gördüğümüz TTF artık gerçek piyasa durumunu yansıtmıyor. Bu nedenle bir sonraki dolum sezonu için LNG'ye özel bir kriter geliştireceğiz." dedi.

Vadeli doğalgaz kontratların fiyatı yüzde 12'yi aşkın düştü

Pakette, birçok üye ülkenin talep ettiği ithal doğalgaza tavan fiyat getirilmesi yer almazken, gelişmelerin ardından Hollanda'da işlem gören kasım vadeli doğalgaz kontratların fiyatı yüzde 12'yi aşkın düşüşle 112,1 euroya geriledi.

İngiltere piyasalarındaki hareketlilik de gündemin odağında kalmaya devam ederken, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), kasım ayı başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncellemesinin ardından Türkiye'nin 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 10,5'e geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler