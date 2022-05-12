Küresel piyasalarda yatırımcı tedirgin

Dün ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon yüksek açıklandı. Bu veriler, enflasyonist baskıların süreceğine işaret etti. Küresel piyasalarda açıklanan verilerin etkisinde satış baskısı sürmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD, Çin ve Almanya'da açıklanan verilerin yüksek enflasyonist baskıların süreceğine işaret etmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

Üç ülkede açıklanan enflasyon verileri yüksek geldi

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldi. Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin'de de nisan ayı TÜFE yüzde 2,1'lik artışla beklentileri aştı.

New York borsasında teknoloji hisselerinde satış ağırlıklı bir seyir

Bu gelişmelerle dün New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalışla Mart 2021'den, Nasdaq endeksi yüzde 3,18 kayıpla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3'ün üzerini test etmesinin ardından etkili olan alımlarla yüzde 2,90 seviyesinde dengelendi. Dün 103,3'e kadar gerileyen dolar endeksi, yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün karışık başladığı görülüyor.

Avrupa borsaları yükseldi

ABD borsalarında satışlar derinleşmeden kapanan borsalarda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,17, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

Euro/dolar paritesi, 1,05

Euro/dolar paritesi, 1,05'in üzerindeki yatay seyrine devam ederken, Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında negatif hava hakim

Negatif hava bugün Asya borsalarına da taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 geriledi.

Yurt içinde ise dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.453,94 puandan tamamladı.

Dolar/TL artışını sürdürdü

AA'nın haberine göre, Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 15,3147'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,3320'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

09.00 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları