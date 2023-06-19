Küresel piyasalarda yatırımcının risk iştahı azaldı Yeni haftaya başlarken küresel piyasalarda yatırımcı hareketlerinin nasıl olduğu merak ediliyor. Çünkü bu başlangıç nerede ise tüm haftaya etki ediyor.

AA Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladı. Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti. Para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesi piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Yatırımcıların risk iştahının azalmış olması, temkinli hareket edeceklerine ve alışların yavaşlayacağı şeklinde yorumlanıyor. Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. New York borsası Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37, Nasdaq endeksi yüzde 0,68 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,32 geriledi. Bugün ABD borsalarında tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmeyecek. Avrupa borsaları Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,47 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya düşüşle başladı. Asya borsaları Asya'da pay piyasaları haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'de ekonomiyi desteklemek adına atılan adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) salı günü 1 ve 5 yıllık kredi oranlarında kesintiye gitmesi öngörülürken, Çin hükümeti tarafından atılacak adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor. Analistler, Çin hükümetinin attığı adımların şimdilik piyasa beklentilerini karşılamadığını ifade ederek, ülke ekonomisinde atılabilecek adımların da sınırlı olabileceği görüşünün yavaş yavaş öne çıktığını kaydetti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi. Borsa İstanbul Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,36 altında 5.475,48 puandan tamamladı. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler 10.00 Türkiye, nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu 10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi