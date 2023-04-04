Küresel piyasalarda yön arayışında! 4 Nisan ekonomi gündemi Küresel piyasalar, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle gerildi.

AA

Küresel piyasalar her geçen gün yaşanan bir olay, açıklanan bir veri ya da beklentilerin tersine bir söylemle yön değiştirebiliyor.

Petrol üretiminde kısıntıya gitme haberi piyasaları etkiledi

OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kesintiye gitme kararı alması, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleye etkisi piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Enerji şirketleri değerlendi

Dünya genelinde enerji şirketlerinin hisse fiyatları önemli yükseliş kaydederken, teknoloji firmalarının hisse senedi fiyatları geriledi.

"Petrol fiyatlarındaki artış enflasyonu artıracak"

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu düşürme işini şimdilik daha da zor bir hale getirdiğini belirterek, bu durumun uzun süreli etkisinin olup olmayacağının henüz bilinemeyeceğini söyledi..

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta 46,3 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Fed gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracak

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, son gelişmelerin ardından para piyasalarında bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağı tahmin ediliyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düştü

Emtia fiyatları bugün sakin bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 85,3 dolar, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 1.979 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsası değer kaybetti

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,98 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 4.839,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 Almanya, şubat ayı dış ticaret dengesi

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı ÜFE

14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu

17.00 ABD, şubat ayı fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı