Küresel piyasalar yön arayışında, yurt içinde enflasyon rakamı bekleniyor

Resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan ekonomilerin para politikalarına ilişkin belirsizlikleri piyasa fiyatlamalarını şekillendiriyor.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların çoğunlukla tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğu görülüyor.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğunlaşacak veri gündemi takip edilecek.

Yarın Fed tutanakları açıklanacak

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında, bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin olası ipuçlarının yanı sıra enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin hafta boyunca varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Altının ons fiyatı zirveye çıktı

Altının ons fiyatı 1.840 dolarla 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede bulunurken, günlük değer kazancı yüzde 0,7'ye yaklaştı.

Avrupa tarafında, enflasyon ve resesyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, doğalgaz tarafındaki olumlu haberlerin risk iştahını desteklediği görülüyor.

Almanya'nın enflasyon verisi bekleniyor

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin önemine dikkati çekerek, enflasyondaki gerilemenin beklentiler dahilinde devam etmesinin risk iştahını artırabileceğini söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,87 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,90 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Çin'de Caixin imalat sanayi PMI aralıkta geriledi

Çin'de Caixin imalat sanayi PMI aralıkta 49'a gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi yatırımcılar tarafından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,76 artarak 5.661,10 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Dolar/TL, 18,7220

Dün, yatay seyirle 18,7131'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7220'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da işsizlik ve TÜFE ile İngiltere'de ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydediyor.

Beklenti TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını yönünde

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler