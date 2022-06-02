Küresel piyasaları enflasyon ve resesyon endişesi sardı

Enerji fiyatlarının körüklediği enflasyon, tüm dünyanın ortak sorunu iken küresel piyasalara da endişe olarak yansıyor.

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleriyle satış eğilimi etkili olmaya devam ederken, gözler ABD'de açıklanacak verilere ve OPEC'in toplantısından çıkacak sonuçlara çevrildi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade ediyor.

Fed'in adımı ve savaş ekonomiyi yönlendiriyor

Buna karşın, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon katıldığı bir konferansta, Fed'in para politikasının sıkılaşması ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ekonominin bir "kasırgaya" doğru gittiğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı 113 dolara geriledi

OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bugün bir araya geleceği ve temmuz ayı stratejisine karar vereceği toplantı öncesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 113 dolar seviyesine kadar geriledi. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

New York Borsası hafif alıcılı seyirde

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,75, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise hafif alıcılı seyirle başladı.

Avrupa'da risk iştahı düşük

Avrupa'da da enflasyon endişeleriyle birlikte risk iştahının düşük seyrettiği görülürken, dün ABD borsalarındaki düşüşe paralel Avrupa borsaları da geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin şahin duruşu gittikçe güçlenirken, 50 baz puanlık faiz artışına ilişkin destekleyici açıklamalar da piyasalarda risk algısının artmasında etkili oluyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Çin'de koronavirüs azalınca piyasalar normalleşmeye başladı

Çin'in koronavirüs salgınında vaka sayalarının gerilemesiyle birlikte ekonominin normale dönmesi ise pay piyasalarını destekliyor. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Dolar/TL 16,4420

AA'nın haberine göre, Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 azalışla 16,3931'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,4420 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.585 ve 2.600 seviyelerinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

12.00 Euro bölgesi, nisan ayı ÜFE

13.00 OPEC toplantısı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri