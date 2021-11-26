Küresel piyasaları koronavirüsün yeni varyantı endişeleri sardı

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugüne, koronavirüs salgınında ortaya çıkan varyanta ilişkin endişelerle negatif bir başlangıç yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, koronavirüsün B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.

Salgında devam eden vaka artışlarıyla birlikte, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi bugün pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Salgına yönelik endişelerle ülkeler tedbirleri sıkılaştırırken, varyant haberi sonrası İngiltere, 6 Afrika ülkesiyle uçuşları durdurdu.

FED'İN VARLIK ALIM HIZINI BEKLENENDEN DAHA ÖNCE YAVAŞLATACAĞINA YÖNELİK BEKLENTİLER ARTIYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım hızını beklenenden daha önce yavaşlatacağına yönelik beklentiler de gün geçtikçe güçleniyor.

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, dünkü açıklamasında Fed'in, varlık alım hızını ocakta 15 milyar dolar daha düşürmesini ve 2022'de 3 faiz artışına gitmesini beklediklerini dile getirdi.

Analistler, varlık alım hızının yavaşlatılmasına ilişkin artan beklentiler, yüksek seyreden enflasyon ve Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, güvenli liman varlıklardan tahvillere olan ilgiyi artırdığını bildirdi.

ALTININ ONS FİYATI YÜZDE 0,5 ARTTI

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz düşüşle yüzde 1,56 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 1.797 dolara yükseldi.

Dün, New York borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, bugün de piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

DOLAR/TL 12,1620

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün günü yüzde 0,7 azalışla 12,0033'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,1620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.