Küresel piyasaları yoğun bir gündem bekliyor

ABD'de piyasaların bugün tatil olduğunu anımsatan analistler, bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin beklendiğini ve tüm hafta önemli açıklamalar yapılacağını hatırlattı.

Geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanakları risk iştahını artırdı. Cuma günü ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının yıllık bazda 4 ayın en düşük artışını kaydetmesi, enflasyonist baskıların azalacağına işaret etti.

Hafta pozitif başladı

Küresel piyasalarda, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin azalması ile yeni haftanın pozitif başladığı görülürken, merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin hafta boyunca piyasaların seyrini belirlemesi bekleniyor.

Resesyon riski düşük

Küresel çapta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına karşın resesyon riskinin düşük olduğu yorumlarının artmasını sağladı.

Enflasyon verileri gelecek

Analistler, Euro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon verilerinin de takip edileceği yeni haftada, yurt içinde ise büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

New York borsası değerlendi

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında alımlar güçlendi ve endeksler 8 haftalık düşüşün ardından geçen haftayı yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesinden tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,76, S&P 500 endeksi yüzde 2,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,33 değer kazandı. Endekslerin haftalık bazdaki ortalama yükselişi yüzde 6,6 oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,62, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,64 yükselirken, endekslerin haftalık bazdaki kazancı yüzde 3'ü aştı.

Euro/dolar paritesi, son bir ayın en yüksek seviyesinde

Geçen haftayı yüzde 1,6 değer kazanımı ile tamamlayan euro/dolar paritesi, bugün de 1,0760 ile son bir ayın en yüksek seviyesinde hareket ediyor.

Asya borsalarında alıcılı seyir

Asya borsalarında alıcılı başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükseldi.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Geçen hafta cuma günü dalgalı bir seyir izlenen Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 2.438,84 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,8 değer kazandı. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 2'ye yakın artışla 16,2192'den kapanmasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 16,3650‘den başladı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,2 büyümesi bekleniyor

Yarın açıklanacak 1. çeyrek büyüme verilerine ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022’nin tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: