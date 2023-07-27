Küresel piyasaların bugünkü en önemli gündemi: ECB'nin faiz kararı Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın saat 15.15'te açıklanacak para politikası kararlarına çevrildi.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor.

Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına odaklandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

New York borsası yükseldi

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 13. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,23 artışla ve S&P 500 endeksi yatay seyirle tamamladı. Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,12 azalışla kapattı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın gelecek

Bölgenin en önemli merkez bankalarından biri olan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), yarın açıklayacağı para politikası kararı öncesi Boj Başkanı Kazuo Ueda, "Şirketler için genişleyici parasal ortam devam ettirilecek." ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim

Yurt içinde dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,1 artışla 6.743,86 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL 26,9270 seviyesinde

Dolar/TL, dün önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9356'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9270 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde gözler TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nda

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.30 TCMB enflasyon raporu

14.00 TCMB PPK toplantı özeti

15.15 ECB faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH

15.30 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, haziran ayı 2. el konut satışları