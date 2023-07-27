Küresel piyasaların bugünkü en önemli gündemi: ECB'nin faiz kararı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor.
Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına odaklandı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.
New York borsası yükseldi
Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 13. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,23 artışla ve S&P 500 endeksi yatay seyirle tamamladı. Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,12 azalışla kapattı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.
Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor
Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.
Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın gelecek
Bölgenin en önemli merkez bankalarından biri olan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), yarın açıklayacağı para politikası kararı öncesi Boj Başkanı Kazuo Ueda, "Şirketler için genişleyici parasal ortam devam ettirilecek." ifadesini kullandı.
Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim
Yurt içinde dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,1 artışla 6.743,86 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Dolar/TL 26,9270 seviyesinde
Dolar/TL, dün önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9356'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9270 seviyesinden işlem görüyor.
Yurt içinde gözler TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nda
Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.30 TCMB enflasyon raporu
14.00 TCMB PPK toplantı özeti
15.15 ECB faiz kararı
15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri
15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH
15.30 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları
15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
17.00 ABD, haziran ayı 2. el konut satışları