Küresel piyasaların dikkati ABD'deki kongre ara seçimlerinde

Bugün küresel veri gündemi sakin ilerlerken, ABD'deki kongre ara seçimleri takip edilecek.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ifade ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyir sürerken, yurt içi piyasalarda güçlü görünümün korunması dikkati çekiyor.

Analistler, Kongre'de halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda, uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.

Endeksler değerlendi

Dow Jones endeksi yüzde 1,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Dolar endeksi, Fed'in sıkılaşma politikasını yavaşlatacağı umutları ile 110 sınırına kadar gerilemesinin ardından 110,4'te dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,12 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 4,24'e çıktı.

Avrupa borsasında karışık seyir

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Veri gündemi sakin

AA'nın haberine göre analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler